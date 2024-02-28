Происшествия 28 февраля 2024, 16:54 Подросток предстанет перед судом за угон авто и избиение водителя в Курганской области

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В Курганской области суд рассмотрит дело 17-летнего жителя города Шадринска, который обвиняется в угоне машины в нетрезвом состоянии и избиении водителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ России по региону.

По данным следствия, осенью прошлого года подросток угнал легковушку Lada Kalina, чтобы вернуться домой. Под предлогом помощи он убедил водителя покинуть машину, после чего жестоко его избил.

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Отмечается, что обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.