21 апреля 2024, 18:29
Подросток пострадал в результате взрыва петарды в Петергофе
СК начнет проверку после травмирования подростка при взрыве петарды в Петергофе
Тринадцатилетний подросток тяжело пострадал в результате взрыва петарды в Петергофе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьник привел в действие петарду, которую нашел во время прогулки в парке. Парня отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил 78.ru, у мальчика диагностировали осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища. По данным СМИ, пациента уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.
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«Главой ведомства дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову Олегу Валерьевичу организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», — передали в пресс-службе СК РФ.
Ранее петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины в квартире на улице Маршала Казакова.
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