Происшествия 26 февраля 2023, 22:02 Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР СЦКК: в Новониколаевке ЛНД в результате детонации ВОП пострадал подросток РИА «Новости»

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В поселке Новониколаевка Донецкой Народной Республики при детонации взрывоопасного предмета пострадал 18-летний юноша. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новониколаевка (Волновахский район): — в результате детонации ВОП по улице Гагарина ранен парень-подросток 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

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Украинские боевики обстреляли жилой дом в городе Алешки Херсонской области. Один из снарядов угодил в квартиру, в которой в тот момент находились дети, Снаряд «зашел по наклонной», дети не пострадали, их экстренно эвакуировали.

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Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ жилого района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские военные стреляли по Кировскому району столицы ДНР, отметило ИА Nation News.