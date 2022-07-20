Подросток пострадал в результате аварии под Ростовом-на-Дону

ДТП с участием двух иномарок произошло накануне на улице Ворошилова в станице Егорлыкской под Ростовом-на-Дону. В результате случившегося пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По информации правоохранителей, 52-летний водитель Renault Megan не пропустил Mercedes-Benz Vito, которым управлял 47-летнего мужчина, написала rostovgazeta.ru.

Ребенка с травмами увезли в больницу. В настоящий момент полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.