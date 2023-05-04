Происшествия 04 мая 2023, 22:28 Подросток пострадал в ДТП в Минводах

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В Минводах произошло ДТП с участием Kia Sorento и Lada Priora, в котором пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, отечественное авто поворачивало на перекрестке на улице Советской, но водитель не убедился в безопасности маневра и врезался в Kia Sorento. В результате аварии пострадал только 15-летний подросток, пассажир Lada Priora. По факту ДТП назначили проверку.

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