Происшествия 13 февраля 2023, 17:41 Подросток пострадал в ДТП с участием BMW и автобуса в Челябинской области

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В Ленинском районе Челябинской области 20-летний молодой человек за рулем BMW спровоцировал ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

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Сообщается, что водитель иномарки, в которой также находился 17-летний пассажир, не справился с управлением и въехал в столб. От удара машину развернуло, и она врезалась в автобус. В результате ДТП несовершеннолетнего пассажира госпитализировали, водитель иномарки получил незначительные травмы.