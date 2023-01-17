Эксклюзив 17 января 2023, 21:02 Подросток пострадал в ДТП с Porsche на юго-западе Москвы Источник «360»: 13-летняя девочка пострадал в аварии с участием Porsche в Южном Бутове Pxhere

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В Москве произошла авария с участием иномарки Porsche. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, в ДТП пострадала девочка-подросток.

Авария случилась в Юго-Западном административном округе около 19:52 по московскому времени. В районе дома № 55 на Бартеневской улице в ДТП попал черный автомобиль Porsche. Пострадала 13-летняя девочка. По данным источника, подросток находится в сознании.

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Подробности случившего пока неизвестны. Установлено, что в аварии участвовала только одна машина. Обстоятельства случившего выясняются.

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