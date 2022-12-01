Происшествия 01 декабря 2022, 14:26 Подросток пострадал в ДТП с двумя иномарками в Екатеринбурге

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Четырнадцатилетняя девочка-подросток пострадала в аварии при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную пресс-службу ГИБДД.

Отмечается, что автомобиль Тойота при повороте врезался в машину Шевроле, в которой в момент столкновения находился мужчина и несовершеннолетняя девочка. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Виновник ДТП рассказал инспекторам, что при совершении маневра не оценил ситуацию на дороге, из-за чего и произошла авария.

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