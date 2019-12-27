27 декабря 2019, 13:36
Подросток пострадал в ДТП с автобусом в Уфе
Вечером 26 декабря в Уфе произошло тройное ДТП с участием автобуса. Пассажирка общественного транспорта пострадала, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном ГИБДД.
Участниками ДТП стали автобус «ПАЗ» с 23 пассажирами на борту, бортовая «ГАЗель» и автомобиль Hyundai.
Вначале произошло столкновение «ПАЗа» с «ГАЗелью», в результате которого последняя врезалась в иномарку.
В больницу доставили пострадавшую 16-летнюю пассажирку автобуса.