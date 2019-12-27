Подросток пострадал в ДТП с автобусом в Уфе

Участниками ДТП стали автобус «ПАЗ» с 23 пассажирами на борту, бортовая «ГАЗель» и автомобиль Hyundai.

Вначале произошло столкновение «ПАЗа» с «ГАЗелью», в результате которого последняя врезалась в иномарку.

В больницу доставили пострадавшую 16-летнюю пассажирку автобуса.