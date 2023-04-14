Эксклюзив 14 апреля 2023, 18:59 Подросток пострадал в ДТП на севере Москвы Источник «360»: школьник получил травмы в аварии на севере Москвы РИА «Новости»

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На севере Москвы произошла авария, в которой пострадал 12-летний подросток. Об этом сообщил «360» источник.

«На севере столицы, на улице Ангарской, в районе дома № 33 в ДТП пострадал 12-летний мальчик», — уточнил он.

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По словам источника, врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Подростка с места аварии доставили в детскую больницу. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.