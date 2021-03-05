05 марта 2021, 11:49
Подросток пострадал при столкновении самосвала с легковушкой в Твери
Молодой парень серьезно пострадал при столкновении самосвала с легковушкой в Твери. За рулем второго автомобиля находился 15-летний подросток, написало ИА Nation News.
Уточняется, что молодой водитель не получил травм. Пострадал его сверстник, находившийся на пассажирском сидении. Парень находится в состоянии комы.
Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Специалисты проводят проверку.