Подросток пострадал при падении с 10-метровой высоты в Набережных Челнах

В Набережных Челнах подросток 2008 года рождения при падении с десятиметровой высоты получил различные травмы.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, местом инцидента стал заброшенный гараж. Что подросток там делал, и что привело к падению, пока неизвестно.

Прибывшим туда спасателям пришлось вызволять пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. После чего его увезла машина скорой помощи.