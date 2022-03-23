23 марта 2022, 20:14
Подросток пострадал при падении с 10-метровой высоты в Набережных Челнах
В Набережных Челнах подросток 2008 года рождения при падении с десятиметровой высоты получил различные травмы.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, местом инцидента стал заброшенный гараж. Что подросток там делал, и что привело к падению, пока неизвестно.
Прибывшим туда спасателям пришлось вызволять пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. После чего его увезла машина скорой помощи.