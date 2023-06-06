Происшествия 06 июня 2023, 12:36 Подросток пострадал при минометных ударах ВСУ по Белгородской области Губернатор Белгородской области: 14-летний мальчик пострадал при обстреле ВСУ села Глотова РИА «Новости»

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Подросток попал в больницу после обстрела Грайворонского городского округа Белгородской области Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона написал, что за 5 июня в Грайворонском округе зафиксировали 49 прилетов. Из них 42 минометных удара пришлись на село Глотово. Здесь при атаке ВСУ пострадал 14-летний мальчик.

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«В момент обстрела он находился на улице и получил контузию головного мозга», — сообщил Гладков.

Подростка доставили в детскую областную больницу. Врачи оказывают мальчику необходимую медицинскую помощь.

Минометные удары повредили здания в Глотове. При атаке пострадали производственное помещение сельхозпредприятия и одно частное домовладение.

Кроме того, ВСУ выпустили четыре минометных снаряда по окраине села Козинка. Никто не пострадал, все здания остались целы.

Также в Грайворонском округе зафиксировали один удар из миномета по окраине села Сподарюшина и два прилета по окраине села Почаева. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет, отметил губернатор.

Глотово подверглось обстрелам ВСУ 4 июня. Гладков сообщил, что в этот день украинские боевики выпустили по селу 14 минометных снарядов.