Подросток попал в реанимацию после опасного катания на тюбинге, привязанном к машине

В погоне за зимними развлечениями главное — не забывать о безопасности, иначе веселье может обернуться больницей. 15-летний житель Одинцова решил прокатиться на «ватрушке», привязанной к автомобилю, а в итоге попал в реанимацию. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Юноша отдыхал в гостях у знакомых в Москве, когда вдруг возникла идея привязать тюбинг к машине и покататься «прицепом». Веселье продлилось недолго: «ватрушка» ушла в занос и протаранила дерево на скорости 60 километров в час.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у него множественные переломы костей черепа, ушиб и отек мозга тяжкой степени, закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и множественные переломы. Сейчас за жизнь и здоровье подростка борются врачи.