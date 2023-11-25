Происшествия 25 ноября 2023, 20:00 Подросток попал в больницу после обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ Пушилин: 11-летний мальчик пострадал при обстреле Ясиноватой РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удары по Ясиноватой, в результате ранения получил 11-летний мальчик. Подросток находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Под огнем 25 ноября также оказались Кировский и Петровский районы Донецка. Там в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотника пострадали два мирных жителя. Один из них — сотрудник коммунального предприятия, уточнил Пушилин.

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Повреждения, по его данным, получили семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки и в Ясиноватой. Также разрушения зафиксировали на объекте энергетики в Ясиноватой, а также в ДК и храме в Горловке.

В общей сложности со стороны ВСУ было 25 обстрелов. Украинские военные выпустили 82 боеприпаса, применяя реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА.