Происшествия

22 января 2024, 16:46

Подросток попал в больницу после ДТП с автобусом в Петербурге

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Юный житель Северной столицы попал под колеса рейсового автобуса. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу и области.

Авария произошла вечером на проспекте Ветеранов. Согласно данным ведомства, 16-летний подросток пересекал дорогу на красный сигнал светофора. В какой-то момент мальчика сбил общественный транспорт.

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Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивают как тяжелое.

Санкт-Петербург

ДТП

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