22 января 2024, 16:46
Подросток попал в больницу после ДТП с автобусом в Петербурге
Юный житель Северной столицы попал под колеса рейсового автобуса. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу и области.
Авария произошла вечером на проспекте Ветеранов. Согласно данным ведомства, 16-летний подросток пересекал дорогу на красный сигнал светофора. В какой-то момент мальчика сбил общественный транспорт.
Реклама
Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивают как тяжелое.
Санкт-Петербург
ДТП
Реклама
Реклама