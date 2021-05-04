Подросток попал под поезд в Ленинградской области

Школьник попал под поезд в Ленинградской области на станции Колпино. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Сейчас 15-летний молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Он лишился нескольких пальцев на ноге. Также у него диагностировали повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Полиция проведет проверку произошедшего.