Происшествия 28 ноября 2022, 12:04 Подросток попал под поезд в Иркутской области

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В Иркутской области 16-летний подросток погиб в результате наезда грузового поезда. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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РИА ФАН уточнило, что авария произошла накануне на первом пути станции Усолье-Сибирское. По предварительной информации, молодой человек переходил железнодорожное полотно с телефоном в руках. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но наезда избежать не смог. Подросток получил смертельные травмы и скончался после госпитализации. Возбуждено уголовное дело.