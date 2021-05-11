Подросток попал под поезд в Гусь-Хрустальном

Молодой человек погиб под колесами поезда в Гусь-Хрустальном. Полиция начала проверку. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По предварительным данным, подросток делал переход железнодорожных путей в неположенном месте. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, а также подал сигнал, но столкновения избежать не удалось. В результате парень погиб. Сигнала он не услышал, так как был в наушниках. Правоохранители проводят проверку произошедшего.