Происшествия 25 ноября 2022, 06:08 Подросток попал под машину в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле случилось ДТП, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла на Красноармейской улице. Молодой человек вышел из трамвая и попытался перейти дорогу в неположенном месте. В этом момент его сбила иномарка Renault Logan. Водитель уехал с места происшествия, а подросток получил ушибленную рану правого колена. Позднее автомобилиста задержали. В его отношении составили административный протокол.