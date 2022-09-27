Подросток попал под машину в Екатеринбурге | 360°

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Подросток попал под машину в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на горотделение пропаганды ОГИБДД УМВД РФ.

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По данным издания «Восток-Медиа», водитель в момент аварии был трезв. Он не пропустил несовершеннолетнюю, что и привело к аварии. Девушка пострадала, у нее зафиксировали перелом ноги.

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