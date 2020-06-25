Подросток попал под дорожный каток в Тулуне и мгновенно умер

По информации следствия, у погибшего 16-летнего подростка был первый рабочий день. Трагедия случилась 23 июня, мальчик упал на спину на асфальт и попал под дорожный каток. Он мгновенно умер на месте.

СК заявляет, что бригада асфальтоукладчиков работала неофициально. Теперь следователям предстоит допросить рабочих и индивидуального предпринимателя, который их нанял.

Уголовное дело возбудили по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности при строительстве, повлекшее по неосторожности смерть человека).