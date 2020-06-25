25 июня 2020, 08:04
Подросток попал под дорожный каток в Тулуне и мгновенно умер
Подросток погиб во время своего первого рабочего дня в Иркутской области. Парень попал под дорожный каток. Об этом сообщило ИА «ИрСити» со ссылкой на региональный главк СК РФ.
По информации следствия, у погибшего 16-летнего подростка был первый рабочий день. Трагедия случилась 23 июня, мальчик упал на спину на асфальт и попал под дорожный каток. Он мгновенно умер на месте.
СК заявляет, что бригада асфальтоукладчиков работала неофициально. Теперь следователям предстоит допросить рабочих и индивидуального предпринимателя, который их нанял.
Уголовное дело возбудили по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности при строительстве, повлекшее по неосторожности смерть человека).