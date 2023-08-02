Происшествия 02 августа 2023, 16:58 Подросток получил травмы в ДТП в Челябинской области

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ДТП произошло в Челябинской области между поселками Увельский и Хомутинино. В аварии пострадал подросток. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу отдела МВД Увельского района.

Авария случилась 29 июля на полевой дороге «Увельский — Хомутинино». Женщина за рулем LADA Granta выбрала небезопасное расстояние на дороге, не справилась с управлением и врезалась в иномарку Fiat. В результате пассажир второй машины 2006 года рождения пострадал. Его отправили на лечение.