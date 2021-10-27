Подросток получил травмы при задержании на северо-западе Москвы

Московский подросток обратился с травмами в больницу после того, как его избили полицейские при задержании в районе Строгино. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного МВД, парня заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Сейчас сотрудники внутренней безопасности проводят проверку. Правоохранителей уволят и накажут по всей строгости, если они в чем-то виноваты в этой ситуации.

«Сотрудниками собственной безопасности УВД по Северо-Западному округу проводится проверка по факту обращения в медицинское учреждение несовершеннолетнего с телесными повреждениями. По предварительным данным, 21 октября молодой человек 2004 года рождения получил травмы при задержании сотрудниками патрульно-постовой службы по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств», — сообщили в полиции.

По данным МВД, если вину сотрудников ведомства докажут, то их уволят и накажут по всей строгости закона. Эта же участь коснется и их руководителей.

Ранее в Telegram-каналах разошлось видео на котором сам пострадавший парень делится своей версией событий. По его словам, он был на улице вместе с другом, когда из машины вышли полицейские и стали их крутить и угрожать им, что подбросят наркотики. Ему удалось вырваться и убежать. По словам молодого человека, полицейские его догнали и избили до потери сознания. В одном из правоохранителей он узнал человека, который учился в его школе.