Происшествия 20 июля 2023, 00:23 Подросток получил травмы при ДТП с участием грузовика в Новосибирске

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ДТП произошло в Новосибирске. В Октябрьском районе столкнулись «ГАЗель» и Mazda. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные отдела пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла 18 июля около 18:00. Отечественный автомобиль направлялся по улице Шмаковой. На перекрестке грузовик не уступил дорогу Mazda MPV, за рулем которой находился 63-летний мужчина. В результате произошло столкновение. Травмы получила 13-летняя девочка, которая находилась в легковушке. Ее госпитализировали.