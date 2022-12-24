Происшествия 24 декабря 2022, 19:47 Подросток получил травмы после подрыва в Белгородской области Гладков: подросток пострадал, подорвавшись в селе Щетиновка Белгородской области РИА «Новости»

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Подросток тяжело пострадал в селе Щетиновка Белгородского района. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу», — написал глава региона.

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По информации Гладкова, подростку 14 лет. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор призвал родителей к особой осторожности.

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Он напомнил, что из-за постоянных обстрелов приграничных сел области семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так поступили и родственники пострадавшего мальчика — они уехали в Ракитянский район, но подросток приехал к отцу в Щетиновку и забыл о мерах предосторожности.

«Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории!» — призвал Гладков.

Он попросил объяснить детям, что если они заметили подозрительный предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сразу позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112.

«Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!» — заключил Гладков.