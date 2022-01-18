18 января 2022, 15:30
Подросток получил травму в машине для раскатки теста в пекарне Новосибирска
Пятнадцатилетний подросток травмировал руку в машине для раскатки теста в пекарне в Новосибирске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СКР по региону.
Подросток пришел туда, чтобы помочь своему брату. Он поскользнулся и попал рукой прямо в работающий станок. Сейчас мальчик в больнице.
«По факту травмирования 15-летнего подростка на предприятии проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.