Подросток получил травму в машине для раскатки теста в пекарне Новосибирска

Пятнадцатилетний подросток травмировал руку в машине для раскатки теста в пекарне в Новосибирске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СКР по региону.

Подросток пришел туда, чтобы помочь своему брату. Он поскользнулся и попал рукой прямо в работающий станок. Сейчас мальчик в больнице.

«По факту травмирования 15-летнего подростка на предприятии проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.