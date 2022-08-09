Подросток получил смертельные травмы при падении на железный прут на стадионе под Воронежем

Подросток упал на железный прут, торчащий посреди стадиона в Воронежской области. От полученных травм он скончался. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Происшествие случилось 7 августа с 14-летнем школьником в поселке Хохольский. Правоохранители начали проверку и провели допрос очевидцев, а также сотрудников стадиона. Кроме того, они установят точную причину гибели несовершеннолетнего.