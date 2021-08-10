Подросток получил ожог спины на предприятии в Пензенской области

Подросток получил ожог спины во время стажировки на предприятии в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Молодой человек получил травму из-за того, что на нем загорелась одежда. Причиной стали вспыхнувшие фильтр оборудования и взвесь в воздухе. Огонь тут же потушили, у подростка диагностировали ожог спины. Его жизни ничего не угрожает. На предприятии начали доследственную проверку.