Происшествия 05 июня 2023, 20:42 Подросток получил контузию при обстреле ВСУ белгородского села Глотово Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем подростке при обстреле села Глотово Telegram

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Украинские боевики начали новый обстрел Грайвороновского городского округа. В результате пострадал 14-летний подросток из входящего в муниципалитет села Глотово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что в момент обстрела мальчик находился на улице. Врачи Центральной районной больницы диагностировали у пострадавшего ребенка контузию. После оказания первой медицинской помощи подростка забрали в детскую областную больницу.

Выпущенные украинскими боевиками снаряды также повредили один частный дом. Осколки выбили окна, посекли кровлю и фасад и хозяйственные постройки.

В селах Сподарюшино, Почаево и Козинка повреждений в результате сегодняшних обстрелов нет. На месте продолжают работать оперативные службы, которые осматривают пострадавшие населенные пункты.

Украинские боевики ведут обстрелы приграничных районов Белгородской области уже несколько недель. Власти региона объявили об эвакуации детей в другие субъекты и призвали взрослых жителей переехать в пункты временного размещения, чтобы не попасть под огонь украинских войск.

Атаки украинских войск на российскую территорию ведут к дальнейшей эскалации конфликта. С таким заявлением выступил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Он отметил, что командование американской армии внимательно следит за происходящими событиями в приграничных регионах России. Но, несмотря на угрозу усиления конфликта, отказываться от помощи ВСУ Пентагон не намерен.