Трагедия произошла на территории школы в Московском районе города Казани. Предварительная причина смерти школьника — суицид.

В четверг, 24 сентября, 15-летнего подростка обнаружили без признаков жизни. Предварительно, мальчик мог покончить с собой. Однако точная версия еще неизвестна. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и начали проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего. Об этом сообщило РИА «Регион Online» со ссылкой на информированный источник.

По данным портала «Бизнес Online», мальчик оставил предсмертную записку, в которой упомянул имя учителя.

В середине сентября стало известно о смерти студента Одинцовского филиала Международного юридического института. Первокурсника обнаружили мертвым в квартире поселка Власиха. Одна из рассматриваемых причин смерти тоже суицид. В полиции отметили, что перед смертью молодой человек получил сообщение из игры на свой мобильный телефон: «Ты и 99 игроков, выживет только один». Проводится проверка.