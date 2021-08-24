Подросток погиб в результате ДТП с участием мотоциклов

ДТП с участием двух мотоциклов произошло в городе Белово (Кемеровская область). В результате погиб 14-летний подросток. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в ночь на 21 августа на одной из дорог города. 35-летний мотоциклист управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. В итоге он врезался в другой мотоцикл, которым управлял 14-летний подросток. Мальчика отбросило в кювет вместе с мотоциклом.

На место происшествия приехала скорая помощь и полиция. Мужчина заявил, что якобы не справился с управлением и не рассказал про наезд на мальчика.

Спустя время родители парня отправились его искать и обнаружили ребенка в кювете. Они вызвали скорую, однако медикам не удалось его спасти, травмы были слишком тяжелыми.

«В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшего. В настоящее время решается вопрос о предъявлении 35-летнему мужчине обвинения, избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», -- заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.