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    18 ноября 2021, 13:08

    Подросток погиб во время урагана в Казахстане

    Подросток упал с крыши здания и получил множество травм — Министерство здравоохранения Республики Казахстан

    Оксана Лавнюженко

    В Казахстане в Жамбылской области во время сильного урагана умер 17-летний подросток. По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, юноша упал с крыши дома и получил множество травм, несовместимых с жизнью. Об этом написало РИА ФАН.

    Всего за время урагана за помощью медработников обратились 53 местных жителя. В больницу положили восемь пострадавших.

    Чаще всего люди получали повреждения от падения деревьев, окон и других конструкций. Медики в основном фиксировали травмы головы и конечностей.