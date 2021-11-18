Подросток погиб во время урагана в Казахстане

В Казахстане в Жамбылской области во время сильного урагана умер 17-летний подросток. По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, юноша упал с крыши дома и получил множество травм, несовместимых с жизнью. Об этом написало РИА ФАН.

Всего за время урагана за помощью медработников обратились 53 местных жителя. В больницу положили восемь пострадавших.

Чаще всего люди получали повреждения от падения деревьев, окон и других конструкций. Медики в основном фиксировали травмы головы и конечностей.