Подросток погиб во время ДТП в Малой Вишере

ДТП произошло в Малой Вишере Новгородской области. В результате него скончался 15-летний подросток. Следователи организовали проверку. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Новгород.ру».

Ситуация произошла 9 марта на улице Мира в Малой Вишере. Выносная опора грузовика выехала за его пределы во время поездки. Она ударила ребенка, который в этот момент двигался неподалеку. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.