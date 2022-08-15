Подросток погиб в водоеме в Волгограде

Подросток скончался в Центральном районе Волгограда. Он утонул в запрещенном для купания водоеме неподалеку от катера «Гаситель». Об этом сообщили «НовостиВолгограда» со ссылкой на отдел регионального СУ СК.

Ситуация произошла вчера, 14 августа. Молодые люди прыгали с трубы в водоем. При этом в момент проишествия подростки были трезвы. Одного из них, 17-летнего парня, затянуло в водоворот. Сейчас спасатели занимаются поиском тела. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Погибший являлся жителем Москвы.