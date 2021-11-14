Подросток погиб в Подольске при взрыве боеприпаса

Неосторожное обращение с боеприпасами стало причиной гибели 17-летнего подростка в городском округе Подольск. Прокуратура Московской области объявила о начале проверки по факту случившегося. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации 17-летний юноша погиб в минувшую пятницу, 12 ноября, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят причины и обстоятельства случившегося, а также оценят, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних.

По данным «Московского комсомольца», взрыв произошел в одной из квартир жилого дома на улице Пионерская в городском округе Подольск. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в помещение труп школьника. Сдетонировавшее взрывчатое вещество оторвало юноше пальцы и нанесло серьезные травмы. На месте происшествия следователи нашли алюминиевые осколки.