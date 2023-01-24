24 января 2023, 15:14
Подросток погиб в ДТП в Ростовской области
ДТП с участием несовершеннолетних произошло накануне в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Водитель за рулем ВАЗ-2114, двигавшийся в сторону улицы Ленгника, не смог справиться с управлением и вылетел с дороги. В результате случившегося с травмами в больницу были доставлены два подростка, возраст которых 15 и 16 лет, а также сам водитель.
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Позже стало известно, что один из несовершеннолетних скончался. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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ДТП
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