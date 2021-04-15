Подросток погиб в ДТП с мотоциклом на Ставрополье

В Ставропольском крае езда двух подростков на мотоцикле «Урал» закончилась гибелью одного из них и травмированием другого.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, трагедия произошла в Нефтекумском городском округе возле поселка Зимняя Ставка.

17-летний подросток, посадив пассажиром своего 14-летнего друга, на старом мотоцикл «Урал» поехал кататься по проселочной дороге. Но не справился с тяжелой машиной и перевернулся.

В результате ДТП он, будучи без шлема, получил тяжелые травмы, а его друг оказался в реанимации, где позже скончался. По данным полиции, смертельной аварии способствовало и то, что мотоцикл был неисправен.