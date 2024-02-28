Происшествия 28 февраля 2024, 12:48 Подросток погиб в ДТП с лосем в Свердловской области

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Лось спровоцировал аварию на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в Свердловской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на областную ГИБДД.

По предварительным данным, животное неожиданно выбежало на дорогу, где его сбила отечественная легковушка Lada Kalina. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончался 17-летний подросток. Через час ему бы исполнилось 18 лет.