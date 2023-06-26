Происшествия 26 июня 2023, 08:22 Подросток погиб после обрушения бетонной плиты в красноярском селе Прокуратура: под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой РИА «Новости»

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В селе Сушиновка Красноярского края 14-летний подросток погиб при обрушении бетонной конструкции в заброшенном доме. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в субботу вечером двое подростков находились в заброшенном здании. Один из них спрыгнул с бетонной плиты, в результате конструкция обрушилась. С многочисленными травмами ребенка доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

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В связи со смертью несовершеннолетнего прокуратура инициировала проверку деятельности администрации на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости. Выяснилось, что здание находится на балансе сельсовета. Оно не эксплуатируется более 10 лет, но доступ к нему не ограничен.

«Ранее прокуратура уже вносила представление главе сельсовета с требованием обеспечить безопасность всех бесхозных объектов в селе», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители проверят все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела о халатности.

В начале июня в селе Некрасовка Хабаровского края 15-летний подросток погиб после падения на него бетонной плиты. Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».