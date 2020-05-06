06 мая 2020, 12:36
Подросток погиб под Судаком, сорвавшись с горы
Подросток 2004 года рождения сорвался со скалы в селе Богатовка около Судака. В результате несчастного случая юноша скончался. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Инцидент произошел в труднодоступном месте, сказали спасатели. Они также отметили, что парень сорвался с горы Кая-Баши с высоты около 30-40 метров.
С помощью альпинистского снаряжения и носилок погибший был транспортирован с горного участка и передан сотрудникам полиции. На данный момент ведется расследование.