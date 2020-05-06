Подросток погиб под Судаком, сорвавшись с горы

Инцидент произошел в труднодоступном месте, сказали спасатели. Они также отметили, что парень сорвался с горы Кая-Баши с высоты около 30-40 метров.

С помощью альпинистского снаряжения и носилок погибший был транспортирован с горного участка и передан сотрудникам полиции. На данный момент ведется расследование.