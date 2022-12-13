Происшествия 13 декабря 2022, 21:54 Подросток погиб под поездом на станции метро «Курская» в Москве ТАСС: подросток погиб в московском метро на станции «Курская», упав под поезд РИА «Новости»

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Подросток упал под поезд на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. От полученных травм он скончался.

«В 19:14 под прибывающий поезд на станции метро „Курская“ упал пассажир, предварительно, подросток», — говорится в сообщении.

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Других подробностей пока не сообщалось. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Примерно в это время Telegram-канал московского Дептранса сообщил, что поезда на Кольцевой линии в направлении против часовой стрелки остановлены из-за человека на пути. В 19:37 движение полностью восстановили.

Ранее в Иркутской области в результате наезда грузового поезда погиб 16-летний подросток. Он переходил железнодорожное полотно с телефоном в руках и не заметил поезда. Машинист экстренно затормозил и стал сигналить, но наезда избежать не смог.