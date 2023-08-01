Происшествия 01 августа 2023, 23:01 Подросток погиб под колесами машины в Адыгее

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ДТП произошло в Кошехабльском районе Адыгеи. «Газель» сбила 16-летнего подростка, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В районе хутора Дмитриевского 31 июля житель Ставропольского края за рулем «Газели» сбил подростка, который двигался по обочине.

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Мальчик получил серьезные травмы, от которых погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.