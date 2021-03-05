Подросток погиб под колесами авто в Белгородской области. Водитель был пьян

В Белгородской области мужчина насмерть сбил 15-летнего подростка. Скрывшегося с места преступления водителя задержали сотрудники ГИБДД. Оказалось, за руль он сел пьяным и без водительских прав.

Авария произошла вечером 5 марта в селе Щетиновка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Около 19:30 <…> под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Водитель оставил место ДТП. Мальчик от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выяснили личность совершившего наезд. Подростка сбил местный житель 1991 года рождения.

«По результатам освидетельствования у мужчины установлено состояние опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Водительского удостоверения мужчина не имеет», — уточнили в пресс-службе. Автомобиль ВАЗ-2105, за рулем которого сидел местный житель, принадлежит его знакомой.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.