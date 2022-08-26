Подросток погиб под бетонной плитой, помогая демонтировать заброшенную школу Кировской области

Бетонная плита в здании заброшенной школы обрушилась на двух подростков, которых наняли для демонтажа конструкций здания. Трагедия произошла в Котельниче Кировской области. Один подросток погиб, второй получил травмы, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительной информации, в августе 50-летний местный житель занимался демонтажом здания по договору купли-продажи муниципального имущества под разбор на стройматериалы. Он решил попросить знакомого помочь в работе, а уже тот нашел для нее несовершеннолетних исполнителей.

Вчера СК сообщил о начале доследственной проверки по факту происшествия. На место приехали следователи и криминалисты, устанавливались обстоятельства происшествия. Сегодня стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело.

Уже удалось задержать двух подозреваемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения.