Подросток погиб от удара током во время рыбалки в Нижегородской области

Подросток скончался во время рыбалки в Нижегородской области вечером 18 июля. Молодого человека ударило током. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Два молодых человека отправились рыбачить на озеро рядом с улицей Кавказ. Один из них задел удочкой линии электропередачи, из-за чего получил сильный удар током. Подростка госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Под подозрение попала компания, обслуживающая ЛЭП.