Происшествия 14 июля 2023, 13:25 Подросток погиб от удара молнии во время грозы в Новосибирской области

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В Александровке Болотинского района 16-летнего подростка убило ударом молнии во время грозы. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

Гроза застала 16-летнего подростка и его 13-летнего брата в поле, когда мальчики пасли коров. Дети спрятались под деревом, в которое и ударила молния. Старший мальчик умер на месте, младший пострадал, сейчас он в больнице. Детей случайно обнаружил один из местных жителей. По факту случившегося начали проверку.

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