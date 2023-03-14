Происшествия 14 марта 2023, 15:46 Подросток погиб от огнестрельного ранения в пригороде Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели подростка от огнестрельной раны в селе Луганском РИА «Новости»

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Огнестрельное ранение стало причиной смерти 12-летнего подростка в селе Луганском, расположенном рядом с Донецком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В селе Луганском получил огнестрельное ранение и скончался подросток 2010 года рождения», — написал руководитель города. Других подробностей он не привел.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, во вторник, 14 марта, украинские войска четыре раза обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра.

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Все удары пришлись по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам города. Один из снарядов украинские боевики сбросили с беспилотника. Ранения получил мужчина 1937 года рождения из поселка Абакумова рядом с городом, а также женщина 1941 года рождения из Кировского района.