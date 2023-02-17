Происшествия 17 февраля 2023, 20:59 Уголовное дело завели на Урале после гибели подростка из-за взрыва газового баллона СК завел дело после гибели подростка из-за взрыва газового баллона в Челябинской области Пресс-служба МЧС

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Взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий в частном доме в Верхнеуральском районе Челябинской области. Под завалом погиб 14-летний подросток получивший смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве добавили, что после детонации несколько человек госпитализировали из пострадавшего дома. Среди них 10-летний ребенок.

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По факту смерти подростка следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас криминалисты разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

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В региональном главке МЧС уточнили, что взрыв прогремел в доме поселка Дзержинка при разгерметизации пяти литрового газового баллона. В результате погиб один человек, четверых с травмами доставили в больницу.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 28 человек и девять единиц техники.