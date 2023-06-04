04 июня 2023, 15:57
Подросток погиб на соревнованиях по ММА в Амурской области после удара ногой в голову
Юный частник чемпионата ММА умер в Приамурье после удара в голову
Шестнадцатилетний подросток погиб после удара в голову на соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске в Амурской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Станислав Мелюков.
«Во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», — написал он.
Реклама
Градоначальник отметил, что соревнования согласовали, они проходили по всем правилам: родители дали согласие на участие детей. Юные спортсмены должны были выступать в шлемах, однако погибший подросток по неясной пока причине его не надел.
По факту смерти подростка прокуратура организовала проверку, в ее рамках дадут оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия. На место выехал прокурор Белогорска Игорь Марцоха. Расследование контролирует городская прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Амурской области.
Дети
Смешанные боевые искусства MMA
Реклама
Реклама