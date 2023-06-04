Происшествия 04 июня 2023, 15:57 Подросток погиб на соревнованиях по ММА в Амурской области после удара ногой в голову Юный частник чемпионата ММА умер в Приамурье после удара в голову Telegram

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Шестнадцатилетний подросток погиб после удара в голову на соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске в Амурской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Станислав Мелюков.

«Во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», — написал он.

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Градоначальник отметил, что соревнования согласовали, они проходили по всем правилам: родители дали согласие на участие детей. Юные спортсмены должны были выступать в шлемах, однако погибший подросток по неясной пока причине его не надел.

По факту смерти подростка прокуратура организовала проверку, в ее рамках дадут оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия. На место выехал прокурор Белогорска Игорь Марцоха. Расследование контролирует городская прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Амурской области.